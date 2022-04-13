12 квітня Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Литви. Водночас це звернення було і до решти європейських країн, адже там був заклик про те, що в шостому пакеті санкцій обов'язково має бути ембарго на постачання нафти з Росії.

Детальніше Досі невідомо, чи Європа відмовиться від російської нафти, – Зеленський

Цю думку український президент повторив і під час щоденного звернення ввечері 12 квітня.

Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети. Все одно доведеться визнати, що тільки відмова Європи від російських енергоносіїв та повне обмеження російської банківської системи може бути аргументом для російського керівництва, щоб шукати мир. Без цього Москва шукає військове рішення,

– заявив Зеленський.

Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації. У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що там будуть і "нафтові опції". Однак більше деталей поки немає. Як і дати, коли санкції планують запровадити.

У 2021 році, за підрахунками Forbs та ОЕС, енергоносії згенерували 261,8 мільярда доларів експортного виторгу Росії. Половина цієї суми, 135,5 мільярда доларів – поставки до Євросоюзу. Росія постачає в ЄС 51,8% своєї сирої нафти та нафтопродуктів, близько 70% газу та п’яту частину вугілля. Тож, у разі повного ембарго на російські енергоносії РФ втратить понад 130 мільярдів доларів доходів на рік.

Дивіться звернення Володимира Зеленського за 12 квітня