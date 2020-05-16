Не буду просить, чтобы меня оставили, – Витренко сказал, чем займется после увольнения
Директора "Нафтогаза" Юрия Витренко предупредили о сокращении его должности и увольнении с компании, где он проработал 18 лет. Какие у него планы на будущее и планирует ли идти в политику – читайте дальше.
Витренко в интервью 24 каналу рассказал, что свое увольнение не обсуждал ни с кем из правительства или представителей власти, и не считает это нужным.
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"Я не буду просить, чтобы меня оставили. Мне было даже интересно, это был определенный тест на то, какие действительно приоритеты у власти. Если нет таких приоритетов, то я просто как профессионал сказал: "Пожалуйста, я не нужен – сокращайте меня". Другое дело, что как гражданин я понимаю, что для страны это очень угрожающе – не потеря Витренко в должности, а изменение этих приоритетов. Это может быть огромной проблемой", – пояснил он.
Кроме этого, директор "Нафтогаза" отметил, что планов идти в политику нет и оставаться в газовом секторе тоже не хочет.
Потому что я очень много работаю, а это напряжение, постоянный стресс. Но это плата: хочу – не хочу. Я последние 6 лет работаю, и хочу работать, потому что есть результат – я вижу, как помогаю стране. Но это не что-то личное. Лично я хочу сесть и книгу прочитать. Или у меня трое детей, я мало времени с ними провожу. А хочу проводить больше и с ними, и с женой,
– отметил Витренко.
По его словам, он знает, кто его может заменить на этом посту. Однако эти фамилии не имеют соответствующей компетенции, чтобы он мог передать им дела.
Смотрите полное интервью с Юрием Витренко на 24 канале:
Сокращение Юрия Витренко: что известно
- 14 мая Юрий Витенко заявил, что его должность в "Нафтогазе" сокращают, а через 2 месяца его уволят.
- Такое решение он связывает прежде всего с изменением приоритетов государства в газовом секторе, в частности в борьбе с "Газпромом", коррупцией и защитой украинских интересов.
- В "Нафтогазе" объясняют, что должность Юрия Витренко сокращают из-за оптимизации функционала и обязанностей в структуре компании.
- В то же время главу "Нафтогаза" Андрея Коболева не увольняют, а наоборот ему снова без всякого конкурса, продлили контракт на четыре года.