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Не проситиму, щоб мене залишили, – Вітренко сказав, чим займеться після звільнення

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Юрій Вітренко
Юрій Вітренко / Фото з соцмереж

Директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка попередили про скорочення його посади та звільнення з компанії, де він пропрацював 18 років. Які в нього плани на майбутнє та чи планує йти в політику – читайте далі.

Вітренко в інтерв'ю 24 каналу розповів, що своє скорочення не обговорював ні з ким з уряду чи представників влади, і не вважає це за потрібне.

Читайте більше Про мільйонні премії, прем'єрство та газові схеми Бойка: ексклюзивне інтерв'ю з Вітренком

"Я не буду просити, щоб мене залишили. Мені було навіть цікаво, це був певний тест на те, які дійсно пріоритети у влади. Якщо немає таких пріоритетів, то я просто як професіонал сказав: "Будь ласка, я не потрібен – скорочуйте мене". Інша справа, що як громадянин я розумію, що для країни це дуже загрозливо – не втрата Вітренка на посаді, а зміна цих пріоритетів. Це може бути величезною проблемою", – пояснив він.

Окрім цього, директор "Нафтогазу" зазначив, що планів йти в політику немає і залишатись у газовому секторі теж не хоче. 

Тому що я дуже багато працюю, а це напруження, постійний стрес. Але це платня: хочу – не хочу. Я останні 6 років працюю, і хочу працювати, тому що є результат – я бачу, як допомагаю країні. Але це не щось таке особисте. Особисто я хочу сісти і книжку прочитати. Або в мене троє дітей, я мало часу з ними проводжу. А хочу проводити більше і з ними, і з дружиною,
 зазначив Вітренко. 

За його словами, він знає, хто його може замінити на цій посаді. Однак ці прізвища не мають відповідної компетенції, щоб він міг передати їм справи.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:

Скорочення Юрія Вітренка: що відомо

  • 14 травня Юрій Вітенко заявив, що його посаду у "Нафтогазі" скорочують, а через 2 місяці його звільнять. 
  • Таке рішення він пов'язує насамперед зі зміною пріоритетів держави у газовому секторі, зокрема у боротьбі з "Газпромом", корупцією та захистом українських інтересів.
  • У "Нафтогазі" пояснюють, що посаду Юрія Вітренка скорочують через оптимізацію функціоналу та обов'язків у структурі компанії.
  • Водночас голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва не звільняють, а навпаки йому знову без жодного конкурсу, продовжили контракт на чотири роки.
Автор: Олена Трибушна
Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Юрій Вітренко
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