Не проситиму, щоб мене залишили, – Вітренко сказав, чим займеться після звільнення
Директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка попередили про скорочення його посади та звільнення з компанії, де він пропрацював 18 років. Які в нього плани на майбутнє та чи планує йти в політику – читайте далі.
Вітренко в інтерв'ю 24 каналу розповів, що своє скорочення не обговорював ні з ким з уряду чи представників влади, і не вважає це за потрібне.
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"Я не буду просити, щоб мене залишили. Мені було навіть цікаво, це був певний тест на те, які дійсно пріоритети у влади. Якщо немає таких пріоритетів, то я просто як професіонал сказав: "Будь ласка, я не потрібен – скорочуйте мене". Інша справа, що як громадянин я розумію, що для країни це дуже загрозливо – не втрата Вітренка на посаді, а зміна цих пріоритетів. Це може бути величезною проблемою", – пояснив він.
Окрім цього, директор "Нафтогазу" зазначив, що планів йти в політику немає і залишатись у газовому секторі теж не хоче.
Тому що я дуже багато працюю, а це напруження, постійний стрес. Але це платня: хочу – не хочу. Я останні 6 років працюю, і хочу працювати, тому що є результат – я бачу, як допомагаю країні. Але це не щось таке особисте. Особисто я хочу сісти і книжку прочитати. Або в мене троє дітей, я мало часу з ними проводжу. А хочу проводити більше і з ними, і з дружиною,
– зазначив Вітренко.
За його словами, він знає, хто його може замінити на цій посаді. Однак ці прізвища не мають відповідної компетенції, щоб він міг передати їм справи.
Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:
Скорочення Юрія Вітренка: що відомо
- 14 травня Юрій Вітенко заявив, що його посаду у "Нафтогазі" скорочують, а через 2 місяці його звільнять.
- Таке рішення він пов'язує насамперед зі зміною пріоритетів держави у газовому секторі, зокрема у боротьбі з "Газпромом", корупцією та захистом українських інтересів.
- У "Нафтогазі" пояснюють, що посаду Юрія Вітренка скорочують через оптимізацію функціоналу та обов'язків у структурі компанії.
- Водночас голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва не звільняють, а навпаки йому знову без жодного конкурсу, продовжили контракт на чотири роки.