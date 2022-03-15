Не будут платить НДС за товары, уничтоженные во время войны или переданные для обороны – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут платить НДС за товары, уничтоженные во время войны или переданные для обороны. Соответствующее заявление премьер-министр сделал во время обращения 15 марта.

Шмыгаль заявил, что еще никогда украинский народ не был таким единым, как сегодня, сообщает 24 канал. Миллионы людей объединены общей целью – миром, который наступит после победы Украины над российским захватчиком.

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Шмыгаль подчеркнул, что экономика и логистика становятся одними из определяющих условий нашей победы. Необходимо сформировать мощный экономичный тыл.

Не будет уплачиваться НДС за товары, которые были уничтожены во время войны, а также переданы для обороны,

– заявил Шмигаль.

Также премьер сообщил, что ФЛП не будет платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников.

Обращение Шмыгаля за 15 марта: смотрите видео