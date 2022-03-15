Шмигаль заявив, що ще ніколи український народ не був таким єдиним як сьогодні, повідомляє 24 канал. Мільйони людей об'єднані спільною метою – миром, який настане після перемоги України над російським загарбником.

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Шмигаль наголосив, що економіка та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги. Необхідно сформувати потужний економічний тил.

Не буде сплачуватися ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також – передані для оборони,

– заявив Шмигаль.

Також прем'єр повідомив, що ФОПи не платитимуть ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників.

Звернення Шмигаля за 15 березня: дивіться відео