В Украине не будут вводить локдаун, но карантин продлят, – главный санврач Кузин

Игорь Кузин прокомментировал вероятность введения локдауна в стране из-за новых штаммов коронавируса. В частности главный санврач заявил, что пока планируют продлевать адаптивный карантин.

Кузин рассказал, что ситуация "в стране стабильная". Главный государственный санитарный врач сказал об этом в интервью на радио.

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Игорь Кузин вспомнил, что "мы находимся в зеленой зоне", а также используем меры адаптивного карантина, который будет действовать до 31 августа.

Несмотря на рост заболеваемости, ситуацию контролируем, людям оказываем медпомощь. Вспышки локализуют на уровне общин или кластеров областей. А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве,

– заявил Кузин.

Он также добавил – благодаря стабильной ситуации в стране, не готовятся к локдауну.

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2 августа правительство сообщило, что пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения внутри Украины. Нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что сейчас есть лишь одно существенное изменение к внедрению вероятного локдауна.

Речь идет о запрете на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты менее 80% сотрудников.

В стране до 31 августа продолжается адаптивный карантин.

7 июня Кабмин ослабил ограничения – ресторанам и кафе разрешили работать круглосуточно. Возобновили работу также гостиницы, кемпинги, хостелы.



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