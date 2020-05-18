Не было согласия: в МИД рассказали, почему так и не создали Консультативный совет при ТКГ

Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не создали из-за отсутствия единой позиции между сторонами.

Глава МИД Украины опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета отвергла Германия. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета,

– подчеркнул дипломат.

Что известно о попытках создать Консультативный совет

На заседании ТКГ 11 марта стороны договорились о создании органа, который мог зафиксировать субъектность ОРДЛО. Этим органом должен был стать так называемый Консультативный совет.

Туда должны были бы войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а также по одному представителю от ОБСЕ, России, Франции и Германии.

Как заявлял глава Офиса Президента Андрей Ермак, идею создания этого органа сначала должны принять Германия, Франция и ОБСЕ.

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Как на идею Консультативного совета отреагировали в Украине? Эта инициатива вызвала шквал критики в Украине из-за опасения, что в совет войдут представители оккупационных администраций. В частности, против выступила часть нардепов от "Слуги народа", которые призвали президента не допустить создания такого совета.



Кроме того, по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича суд обязал СБУ открыть уголовное дело на Ермака и представителя Украины в контактной группе Леонида Кучму за якобы госизмену на заседании в Минске.