Не було згоди: в МЗС розповіли, чому так і не створили Консультативну раду при ТКГ

Консультативну раду в межах Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту Донбасі не створили через відсутність одностайної позиції між сторонами. Раніше ідею створення цього органу розкритикували всередині України.

Глава МЗС України спростував інформацію про те, що ідею створення Консультативної ради відкинула Німеччина. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Правда полягає в тому, що не було досягнуто консенсусу з усіма учасниками процесу з приводу Консультативної ради,

– наголосив дипломат.

Що відомо про спроби створити Консультативну раду

На засіданні ТКГ 11 березня сторони домовилися про створення органу, який міг зафіксувати суб'єктність ОРДЛО. Цим органом мала стати так звана Консультативна рада.

Туди мали б увійти по 10 представників від України та ОРДЛО, а також по одному представнику від ОБСЄ, Росії, Франції і Німеччини.

Як заявляв глава Офісу Президента Єрмак, ідею створення цього органу спочатку мали схвалити Німеччина, Франція та ОБСЄ.

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Як на ідею Консультативної Ради відреагували в Україні?Ця ініціатива викликала шквал критики в Україні через побоювання, що туди увійдуть представники окупаційних адміністрацій. Зокрема, проти виступила частина нардепів від "Слуги народу", які закликали президента не допустити створення такої ради.



Окрім того, за заявою нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В'ятровича суд зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу на Єрмака та представника України в контактній групі Леоніда Кучму через нібито держзраду на засіданні в Мінську.