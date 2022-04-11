Не было удара по аэродрому Мелитополя, – Арестович опроверг свои фейки

Алексей Арестович в очередной раз стал гостем эфира Марка Фейгина. Во время него советник главы Офиса Президента опроверг несколько озвученных накануне фейков.

Так, Алексей Арестович извинился за информацию об ударе по аэродрому Мелитополя. Она, как оказалось, не имеет ничего общего с правдой.

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Не проверил полученную информацию

Алексей Арестович отметил, что информацию об ударе по аэродрому ему сообщил военный. Произошло это за две минуты до предыдущего эфира, в котором участвовал советник главы ОП. Так что он просто не успел проверить информацию.

Более того, военный, который об этом рассказал, еще ни разу не ошибся с начала полномасштабного вторжения. Но впоследствии оказалось, что ему тоже донесли ложный месседж.

Следующий фейк, который поспешил разрушить Арестович, связан со скандальной надписью на стене. О нем вы точно слышали, поэтому мы не будем его озвучивать. Можем лишь пересказать слова советника главы ОП, что фотография, ставшая вирусной в сети, тоже не имеет ничего общего с Украиной. Ее сделали несколько лет назад в Омске.

Даже самые лучшие из нас все равно промахиваются. Главное – вовремя исправиться,

– добавил Арестович.

Во время войны против России очень важно проверять всю информацию. Мы стараемся делать это максимально тщательно, чтобы доносить до вас правду. Вас же призываем не распространять все, что попадается на глаза. Есть вероятность, что один из постов будет содержать фейковую информацию.

Тем временем у России пригорает из-за поставки оружия в Украину – смотрите видео: