Не Чехова, а Героев Харькова: в Ивано-Франковске уже переименовали 25 улиц – список названий
13 апреля 2022 , 16:15Читати новину українською
Источник:телеграмм GALKA.IF.UA
С началом полномасштабного вторжения России ей удалось не "денацифицировать", а только "дероссионизировать" Украину. Вслед за русским кораблем уже последовал ряд памятников Пушкину, а в городах активно переименовывают улицы.
То, у чего было имя в честь представителей врага, сейчас получает названия в честь настоящих героев Украины. Так, в Ивано-Франковске уже переименовано 25 улиц.
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