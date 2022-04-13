Не Чехова, а Героев Харькова: в Ивано-Франковске уже переименовали 25 улиц – список названий

13 апреля 2022 , 16:15
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Источник:

телеграмм GALKA.IF.UA

С началом полномасштабного вторжения России ей удалось не "денацифицировать", а только "дероссионизировать" Украину. Вслед за русским кораблем уже последовал ряд памятников Пушкину, а в городах активно переименовывают улицы.

То, у чего было имя в честь представителей врага, сейчас получает названия в честь настоящих героев Украины. Так, в Ивано-Франковске уже переименовано 25 улиц.

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Автор: Сергій Зятюк