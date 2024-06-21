О визитах диктатора в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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По словам военного эксперта, Путин, в первую очередь, от Кореи может получить большое количество артиллерийских боеприпасов. Надо отдать северным корейцам должное, ведь с 1953 года они бесконечно наполняли свои склады.

"Здесь надо сразу сделать оговорку, что большую часть составляют минометные выстрелы. Ведь уже есть много страха, что "все, нам конец, нас засыпают снарядами, мы не выдержим", – отметил Черник

Минометные мины – это чувствительно и больно, но максимум 7 – 8 километров. Это все же недалекобойные, тяжелые, 50-килограммовые снаряды,

– рассказал эксперт.

При этом он отметил, что им удалось развить и усовершенствовать советскую систему "Эльбрус" – подняли ее дальность до 900 километров и с 400. Там довольно тяжелая боевая часть – от тонны до полутора.

"Что еще корейцы могут передать? Да больше ничего. Разве еще снаряды к реактивной системе залпового огня "Град". Этого железа имеют какое-то определенное количество. Но опять же, не настолько огромное, как бы Путину хотелось", – добавил Черник.

Начнут ли россияне охотиться на F-16

По мнению военного эксперта, 100% будут. Однако Украина довольно большая.

Нам союзники сразу передают информацию, как только Ту-95МС взлетает со своих баз. Тогда ракета должна преодолеть какой-то временной лаг, чтобы долететь. Кроме того, она не делает это по прямой, а меняет свою траекторию, что удлиняет ее время пребывания в воздухе.

"А это время, чтобы наши пилоты немедленно заняли места в кабинах и за считанные секунды подняли самолеты в воздух. Не так просто им (россиянам – 24 Канал) будет это все сделать, охотиться", – добавил Петр Черник.

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