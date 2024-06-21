Про візити диктатора у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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За словами військового експерта, Путін, в першу чергу, від Кореї може отримати велику кількість артилерійських боєприпасів. Треба віддати північним корейцям належне, адже з 1953 року вони нескінченно наповнювали свої склади.

"Тут треба зразу зробити обумовлення, що більшу частину складають мінометні постріли. Адже вже є багато страху, що "все, нам кінець, нас засипають снарядами, ми не витримаємо", – зазначив Черник

Мінометні міни — це дошкульно і боляче, але максимум 7 – 8 кілометрів. Це все ж таки недалекобійні, важкі, 50-кілограмові снаряди,

– розповів експерт.

При цьому він зазначив, що їм вдалося розвинути й вдосконалити радянську систему "Ельбрус" – підняли її дальність до 900 кілометрів і з 400. Там доволі важка бойова частина – від тони до півтора.

"Що ще корейці можуть передати? Та більше нічого. Хіба ще снаряди до реактивної системи залпового вогню "Град". Оцього заліза мають якусь певну кількість. Але знову ж таки, не настільки велетенську, як би то Путіну хотілося", – додав Черник.

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На думку військового експерта, 100% будуть. Проте Україна доволі велика.

Нам союзники одразу передають інформацію, як тільки Ту-95МС злітає зі своїх баз. Тоді ракета має подолати якийсь часовий лаг, щоб долетіти. Крім того, вона не робить це по прямій, а змінює свою траєкторію, що подовжує її час перебування у повітрі.

"А це час, щоб наші пілоти негайно зайняли місця у кабінах і за лічені секунди підняли літаки у повітря. Не так просто їм (росіянам – 24 Канал) буде це все зробити, уполювати", – додав Петро Черник.

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