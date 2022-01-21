Городской голова призвал харьковчан не паниковать. Он убеждает, что все будет мирно и спокойно.

Важно Будет началом масштабной войны, – Зеленский предположил, что Россия попытается оккупировать Харьков

Пусть россияне не разжимают рот, – Терехов

Он добавил, что у власти есть четкая "дорожная карта" действий. Терехов уверен, что войны не будет, поэтому хочет, чтобы не было "никакой агонии или истерики".

Мы никому не дадим захватить Харьков – никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот,

– подчеркнул мэр.

Что этому предшествовало

На фоне информации об угрозах нападения России Зеленский предположил, что Москва может вторгнуться в некоторые украинские города, например, Харьков. Повод может выбрать такой, как в 2014 – "защита русскоязычного населения".

Однако президент подчеркнул, что попытка захвата Харькова станет началом крупномасштабной войны.

Вероятное вторжение России: основное

В январе США заявили, что Москва может сфабриковать повод для нападения на Украину. Допускают повторение сценария 2014 года.

О том, что Россия стягивает войска к границам, писали еще осенью американские СМИ.

В Госдепе беспокоятся, что Кремль может напасть на Украину с территории Беларуси.

В то же время Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России.

Президент также заявил, что в случае нападения пострадает не только Украина, но и соседние государства.

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