Сотни жизней будут потеряны, – Зеленский

У нас есть много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину. Об этом президент заявил в интервью американскому изданию.

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В то же время есть и те, которые благосклонно относятся к государству-агрессору, несмотря на оккупацию наших территорий и войну на Донбассе.

Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли,

– подчеркнул глава государства.

Политик отметил, что, когда Украина начнет защищаться от одной из самых мощных армий в мире, то это будет масштабная война. В ней проиграют все, а сотни людей погибнут.

Пострадает и Киев, и Москва. Последствия коснутся и соседних европейских стран, ведь на них повлияет миграционный кризис.

Обратите внимание! Зеленский предположил, что Россия может попытаться оккупировать Харьков. Для этого она традиционно скажет, что "защищает русскоязычное население". Однако в Харькове проживает более миллиона человек, поэтому это станет началом крупномасштабной войны.

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