Сотні життів будуть втрачені, – Зеленський
У нас є багато російськомовних українців, які підтримують Україну. Про це президент заявив у інтерв'ю американському виданню.
Важливо Навіщо чекати ескалації, – Зеленський виступає за негайне введення санкції проти Росії
Водночас є й ті, які прихильно ставляться до держави-агресорки попри окупацію наших територію та війну на Донбасі.
Я знаю, що всі будуть захищати нашу країну. Окрім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі,
– наголосив глава держави.
Політик зазначив, що, коли Україна почне захищатися від однієї з найпотужніших армій у світі, то це буде масштабна війна. У ній програють всі, а сотні людей загинуть.
Постраждає і Київ, і Москва. Наслідки торкнуться й сусідніх європейських країн, адже на них вплине міграційна криза.
Росія може напасти на Україну: останні новини
- У Держдепі США заявили, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Адже Кремль зараз стягує туди свої війська під приводом навчань.
- Через російську загрозу у Великій Британії роздумують над тим, щоб відправити своїх військових у держави НАТО, які є сусідками України.
- Іспанія скерувала у Чорне море 2 військових судна. Вони прибудуть на місце призначення через 3 – 4 дні й долучаться до навчань НАТО.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав населення не панікували через інформацію про можливий напад Росії. Адже агресор саме цього й добивається.
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