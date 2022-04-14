Не дай Бог, будет ухудшение ситуации: Живицкий пока не советует возвращаться на Сумщину

Женщинам с детьми и старшим людям пока не стоит возвращаться на Сумщину. Пока еще нельзя быть полностью спокойными по ситуации в регионе.

Приглашают сейчас только людей трудоспособного возраста – тех, у которых есть работа, чтобы поднималась экономика. Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Важно Российские оккупанты обстреляли Большую Писаревку на Сумщине

Угроза от агрессора все равно есть

Важно, чтобы были деньги, чтобы восстанавливать инфраструктуру области и выплачивать зарплаты бюджетникам. Однако пока нельзя быть полностью спокойными. Угроза обстрелов и ракетных ударов есть по всей Украине.

Не дай Бог, будет ухудшение ситуации и потребность в эвакуации – это снова будет сложно,

– отметил чиновник.

Большая угроза, конечно же, есть для приграничных областей, то есть для Сумщины.

Смотрите также – Какова ситуация на фронте 14 апреля: сводки Генштаба: