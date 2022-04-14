Запрошують наразі лише людей працездатного віку – тих, які мають роботу, аби піднімалась економіка. Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Важливо Російські окупанти обстріляли Велику Писарівку на Сумщині

Загроза від агресора все одно є

Важливо, аби були гроші, щоб відновлювати інфраструктуру області та виплачувати зарплати бюджетникам. Однак поки не можна бути повністю спокійними. Загроза обстрілів та ракетних ударів є по всій Україні.

Не дай Бог, буде погіршення ситуації та потреба в евакуації – це знову буде складно,

– зазначив чиновник.

Більша загроза, звісно ж, є для прикордонних областей, тобто для Сумщини.

Дивіться також – Яка ситуація на фронті 14 квітня: зведення Генштабу: