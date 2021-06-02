Не дать достроить "Северный поток-2" могут только США, – Зеленский

Президент Владимир Путин 2 июня встретился с делегацией Конгресса США. Во время разговора политики обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Не дайте оружие врагу, – Зеленский

По словам главы государства, "Северный поток-2" – не только энергетическая безопасность, но и отдельное мощное оружие России, которое ей дают в руки. Только США могут помешать строительству и эксплуатации газопровода.

К теме У России на руках флэш-рояль, который частично поддерживает Европа, – Зеленский о "Северном потоке-2"

Потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой – не давать оружие врагу,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас на восточной границе Европу защищает Украина, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.

"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас минимум от 3 миллиардов долларов в год. Нам нечем будет платить за украинскую армию", – объяснил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что понимание всех угроз, которые несет "Северный поток-2", особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.

О чем еще говорил президент

Усилить позиции России в Европе может непредоставление Украине конкретных сроков относительно получения Плана действий по членству в НАТО.

Украина надеется, что во время саммита "Крымской платформы" США будут представлены на самом высоком уровне.

Зеленский рассказал о реформировании Службы безопасности Украины и завершении земельной реформы.

Завершение разработки законопроекта, который должен устранить влияние олигархов на управление государством.

Привлечение американских специалистов могло бы помочь в работе Центра противодействия дезинформации.

Читайте также Байден снял санкции только с немецких и европейских компаний "Северного потока-2", – Фесенко

Главное о санкциях США против "Северного потока-2"