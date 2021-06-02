Не дать достроить "Северный поток-2" могут только США, – Зеленский

Президент Владимир Путин 2 июня встретился с делегацией Конгресса США. Во время разговора политики обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2".
Не дайте оружие врагу, – Зеленский
По словам главы государства, "Северный поток-2" – не только энергетическая безопасность, но и отдельное мощное оружие России, которое ей дают в руки. Только США могут помешать строительству и эксплуатации газопровода.
К теме У России на руках флэш-рояль, который частично поддерживает Европа, – Зеленский о "Северном потоке-2"
Потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой – не давать оружие врагу,
– подчеркнул президент.
Он отметил, что сейчас на восточной границе Европу защищает Украина, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.
"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас минимум от 3 миллиардов долларов в год. Нам нечем будет платить за украинскую армию", – объяснил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что понимание всех угроз, которые несет "Северный поток-2", особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.
О чем еще говорил президент
- Усилить позиции России в Европе может непредоставление Украине конкретных сроков относительно получения Плана действий по членству в НАТО.
- Украина надеется, что во время саммита "Крымской платформы" США будут представлены на самом высоком уровне.
- Зеленский рассказал о реформировании Службы безопасности Украины и завершении земельной реформы.
- Завершение разработки законопроекта, который должен устранить влияние олигархов на управление государством.
- Привлечение американских специалистов могло бы помочь в работе Центра противодействия дезинформации.
Читайте также Байден снял санкции только с немецких и европейских компаний "Северного потока-2", – Фесенко
Главное о санкциях США против "Северного потока-2"
- США приостановили санкции против "Северного потока-2", которые длительное время блокировали строительство газопровода. Все потому, что американский президент Джо Байден считает ограничения контрпродуктивными, так как газопровод построен уже на 95%.
- 21 мая Вашингтон все же одобрил новые санкции против российских компаний и судов, которые участвуют в реализации "Северного потока-2". В список попали 13 кораблей и 4 организации.