Не давайте оккупантам спать, а мы им подготовим сюрприз, – Виталий Ким

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал не давать оккупантам уснуть. Мол, нашим защитникам будет чем их удивить.

По его словам, все имеющиеся в регионе оккупационные войска России постоянно перемещаются. Поскольку они всегда истощены и невыспаны, это должно быть так и дальше.

Заметьте, Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

"Не спят и защищают топливо"

Поскольку сейчас у российской орды начались значительные проблемы со снабжением, у них есть малое количество топлива. Поскольку они уже поняли, что их бензовозы отлично умеют гореть, приходится охранять машины круглосуточно.

Они бодрствуют, охраняют. Многие эти парни не знают, что они здесь делают и для чего. Командиры их покидают,

– сказал Ким.

Что касается необходимости мешать сну, то прежде всего он обратился к жителям Херсона. Ведь там оккупанты сейчас пытаются "окопаться". Глава ОВА призвал мешать сну врагов любым способом.

"Используйте фейерверки, украинскую музыку… Не давайте поспать, а мы уже им подготовим отличный сюрприз", – рекомендовал чиновник.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!