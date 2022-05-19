При себе у женщины была карта паломника Свято-Успенской Почаевской Лавры. В ее телефоне нашли очень "интересные" переписку и подписку на антиукраинский контент.

К теме СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсии на Востоке

Женщина нарушила срок пребывания в Украине, поэтому за это ее привлекли к админответственности. А вот с содержимым телефона разберется СБУ. Госпогранслужба уже передала "паломницу" под их крыло.

Теперь "отмаливать грехи", свои и ей подобным, придется в Службе безопасности Украины,

– пошутили в Госпогранслужбе.



Паломница с "грешком" / Фото Госпогранслужба Паломница с "грешком" / Фото Госпогранслужба

Заметим, что в УПЦ МП часто встречаются коллаборанты. О последнем таком случае сообщили 27 апреля. Священнослужитель из Северодонецка передавал оккупантам информацию о дислокации украинских войск.

В его телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований. Кроме мест дислокации украинских военных, священник "сливал" врагу информацию о численности и вооружении ВСУ.

Также подобных "шпионов" из церкви Московского патриархата обнаруживали в Харьковской области.

Последние разоблаченные СБУ преступники:

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего нардепа-изменника Олега Царева. Мужчина сотрудничал с оккупантами и пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. В частности, он должен был организовать серию взрывов.

СБУ сломала телефон оккупанта, который находится в Херсонской области. Из фотографий он отправляет родным, очевидно, что россиянин дислоцируется в школе.

Журналисты нашли жену оккупанта из перехваченного СБУ телефонного разговора, в котором она желала смерти украинским детям и говорила, что их нужно подвергать пыткам. Также нашли самого "рашиста", который на момент телефонного разговора воевал против Украины в Харьковской области.

Накануне СБУ обезвредила разветвленную агентурную сеть России. Ее участники пытались организовать проникновение в Николаев враждебным ДРГ.

Также украинские правоохранители смогли идентифицировать уже второго российского оккупанта, изнасиловавшего женщин в Киевской области.

Ранее СБУ идентифицировала двух коллаборантов, причастных к подрыву на Северокрымском канале и разоблачила двух учредителей IТ-компании, предоставлявших врагу программное обеспечение и оргтехнику.

СБУ ликвидировала массовую схему хищения гумпомощи для ВСУ: смотрите видео