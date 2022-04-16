Не допустите ситуацию, как в Рубежном, где люди стали заложниками,– Гайдай напомнил об эвакуации

Глава Луганской области Сергей Гайдай призывает людей эвакуироваться из области и не допустить ситуацию, как в Рубежном.

Он сказал, что пока еще есть возможность уехать – надо это делать. Сегодня, 16 апреля, эвакуация организована по шести направлениям – Попасная, Горское, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Нижнее.

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Люди стали живым щитом россиян

Не допустите ситуации, как в Рубежном, где люди стали живым щитом русских. Значительная часть рубежан не успела вовремя выбраться, даже зная, что враг подходил к городу. И теперь тысячи людей в заложниках без еды, воды и в постоянном страхе,

– подчеркнул Гайдай.

Глава области также рассказал, что в течение последних нескольких дней из Киева приходит сообщение о том, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

Но все равно рискуем, и даже несмотря на отсутствие режима тишины, вывозим людей. И будем вывозить, пока будут оставаться шансы на спасение,

– добавил Гайдай.

Места сборов для эвакуации на 16 апреля:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1а;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

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