Что касается ведения ответного огня, то это право у военнослужащих никто не отменял. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Читайте также Россия в любой момент может перейти к боевым действиям на юге Украины, – Наев
Наев: Ответ врагу должен быть адекватным
По его словам, с этой целью каждый военный получил объяснение о порядке действий в определенных ситуациях.
Ответ предоставляется по решению командира на месте. Не дожидаясь разрешения из штаба,
– подчеркнул он.
Наев также подчеркнул, что ответ врагу должен быть адекватным. В частности, не должен создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре, независимо от того, где она расположен – на подконтрольной или оккупированной территории.
Генерал-лейтенан ответил на то, есть ли наказание за ведение огня. Сейчас никакие штрафы со стороны страших командиров не налагаются.
Наев прокомментировал обострение на Донбассе
- Командующий Объединенных сил ВСУ считает, что оккупанты устраивают провокации на Донбассе по нескольким причинам. Основная цель нарушение режима огня боевиками – демонстрация силы, безнаказанности и наглости.
- К тому же Наев заявил, что угроза со стороны России на Юге Украины с каждым годом растет. Поэтому Кремль в любой может перейти к реальным боевым действиям.