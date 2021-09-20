Что касается ведения ответного огня, то это право у военнослужащих никто не отменял. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Наев: Ответ врагу должен быть адекватным

По его словам, с этой целью каждый военный получил объяснение о порядке действий в определенных ситуациях.

Ответ предоставляется по решению командира на месте. Не дожидаясь разрешения из штаба,

– подчеркнул он.

Наев также подчеркнул, что ответ врагу должен быть адекватным. В частности, не должен создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре, независимо от того, где она расположен – на подконтрольной или оккупированной территории.

Генерал-лейтенан ответил на то, есть ли наказание за ведение огня. Сейчас никакие штрафы со стороны страших командиров не налагаются.

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