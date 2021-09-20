Россия провоцирует ВСУ

Основная цель провокаций – демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. Об этом Сергей Наев заявил в интервью.

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Такими действиями противник пытается мотивировать военное командование Операции Объединенных сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Он добавил, что особое внимание враг уделяет искажению реальной ситуации. Фейки распространяют в СМИ. В них оккупанты обвиняют высшее военно-политическое руководство Украины в искусственном обострении ситуации на Донбассе.

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