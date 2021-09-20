Россия провоцирует ВСУ
Основная цель провокаций – демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. Об этом Сергей Наев заявил в интервью.
К теме Россия в любой момент может перейти к боевым действиям на Юге Украины, – Наєв
Такими действиями противник пытается мотивировать военное командование Операции Объединенных сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Он добавил, что особое внимание враг уделяет искажению реальной ситуации. Фейки распространяют в СМИ. В них оккупанты обвиняют высшее военно-политическое руководство Украины в искусственном обострении ситуации на Донбассе.
Война на Донбассе: последние новости
- Во время выборов в российскую Госдуму оккупанты на Востоке Украины увеличили число обстрелов.
- По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, только за 18 – 19 сентября в Донецкой и Луганской областях было более 200 нарушений. Ранили одного нашего защитника.
- Военные рассказали, что сейчас самая горячая точка на Донбассе – Бахмутская трасса на Луганщине. Враг стреляет практически непрерывно.
- Недавно там погибли 24-летний Демьян Данилов из Львовщины и 36-летний Алексей Куленко из Кировоградской области.