Ситуация на фронте обострилась, в частности, после проведения в России парламентских выборов. Штаб Операции объединенных сил насчитал за сутки 8 нарушений режима прекращения огня.
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Обострение ситуации на Донбассе
После голосования в России оккупанты значительно увеличили количество обстрелов. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, только за выходные, 18 – 19 сентября, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано более 200 нарушений.
К тому же изменился характер обстрелов, которые осуществляют пророссийские боевики. Все чаще они применяют запрещенное минскими договоренностями оружие:
- минометы 82 калибра, из которых накануне стреляли в направлении Новозвановки;
- противотанковые гранатометы;
- пулеметы;
- стрелковое оружие;
- беспилотники, с которых было сброшено несколько гранатометных выстрелов ВОГ-17.
Враг попал в украинского военного 19 сентября. Боец получил осколочное ранение. Ему оказали домедицинскую помощь и отправили в госпиталь. Сейчас врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.
Какая ситуация на Донбассе: смотрите видео 24 канала
Выборы в Госдуму России: последние новости
- В России с 17 по 19 сентября избирали депутатов в Госдуму. Из-за пандемии коронавируса россияне голосовали даже дистанционно – онлайн.
- Оккупанты открыли почти 400 пунктов для голосования в Донецкой и Луганской областях. Москва также организовала специальные автобусы, которыми людей из ОРДЛО возили голосовать в Россию. После голосования им раздавали еду и шампанское.
- В России заявили, что на парламентских выборах проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса.