Ситуація на фронті загострилася, зокрема, після проведення в Росії парламентських виборів. Штаб Операції об'єднаних сил нарахував за добу 8 порушень режиму припинення вогню.
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Загострення ситуації на Донбасі
Після голосування в Росії окупанти значно збільшили кількість обстрілів. За даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, тільки за вихідні, 18 – 19 вересня, в Донецькій та Луганській областях зафіксовано понад 200 порушень.
До того ж змінився характер обстрілів, які здійснюють проросійські бойовики. Все частіше вони застосовують заборонену мінськими домовленостями зброю:
- міномети 82 калібру, з яких напередодні стріляли в напрямку Новозванівки;
- протитанкові гранатомети;
- кулемети;
- стрілецьку зброю;
- безпілотники, з яких було скинуто кілька гранатометних пострілів ВОГ-17.
Ворог поцілив в українського військового 19 вересня. Боєць отримав осколкове поранення. Йому надали домедичну допомогу і відправили в шпиталь. Наразі лікарі оцінюють його стан здоров'я як задовільний.
Яка ситуація на Донбасі: дивіться відео 24 каналу
Вибори в Держдуму Росії: останні новини
- У Росії з 17 до 19 вересня обирали депутатів до Держдуми. Через пандемію коронавірусу росіяни голосували навіть дистанційно – в онлайні.
- Окупанти відкрили майже 400 пунктів для голосування в Донецькій й Луганській областях. Москва також організувала спеціальні автобуси, якими людей з ОРДЛО возили голосувати в Росію. Після голосування їм роздавали їжу й шампанське.
- У Росії заявили, що на парламентських виборах проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу.