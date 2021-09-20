Ситуація на фронті загострилася, зокрема, після проведення в Росії парламентських виборів. Штаб Операції об'єднаних сил нарахував за добу 8 порушень режиму припинення вогню.

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Загострення ситуації на Донбасі

Після голосування в Росії окупанти значно збільшили кількість обстрілів. За даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, тільки за вихідні, 18 – 19 вересня, в Донецькій та Луганській областях зафіксовано понад 200 порушень.

До того ж змінився характер обстрілів, які здійснюють проросійські бойовики. Все частіше вони застосовують заборонену мінськими домовленостями зброю:

міномети 82 калібру, з яких напередодні стріляли в напрямку Новозванівки;

протитанкові гранатомети;

кулемети;

стрілецьку зброю;

безпілотники, з яких було скинуто кілька гранатометних пострілів ВОГ-17.

Ворог поцілив в українського військового 19 вересня. Боєць отримав осколкове поранення. Йому надали домедичну допомогу і відправили в шпиталь. Наразі лікарі оцінюють його стан здоров'я як задовільний.

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