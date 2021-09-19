Обстріли там не припиняються ні вночі, ні вдень. Гатять як зі стрілецької зброї, так і з заборонених мінськими угодами калібрів.

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Військовослужбовець ЗСУ Олег тримає оборону в районі Бахмутської траси, за кілька десятків кілометрів від рідного дому. До війни він служив в одній з військових частин Луганська.

Незадовго до початку бойових дій звільнився. Проте, коли окупанти захопили рідне місто, знову повернувся до війська. Інакше не міг.

Вибачити – ні! Не зможу я вибачити це!

– заявив він.

Позиції, де тримає оборону підрозділ Олега, від початку вересня 2021 року найбільше потерпають від ворожих обстрілів.

Ворог цілить навіть по тилових позиціях

Довкола позицій захисників Причепилівки усе всіяно вирвами. Ворог не шкодує калібрів. Цілить навіть по тилових позиціях, де бійці не воюють, а відпочивають.

Під час одного з таких обстрілів загинув Валентин Чепурний. У армійця вже закінчився контракт. Він збирався додому, та не встиг.

Командир взводу дав команду в укриття. Хлопці почали вибігати. Другий снаряд пішов нижче. В "зеленку" упав. А третій сюди. Коли хлопці перші проскочили, він упав тут і все,

– розповів військовослужбовець Костянтин.

Кілька днів без втрат і знову з цієї ж ділянки фронту сумні звістки. Цього разу на приціл окупанти узяли передові позиції оборонців Причепилівки.

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Як пригадав український військовий Станіслав, приблизно о 19:00 противник відкрив вогонь. У цей момент зачепило побратима. Осколок потрапив в голову 36-річного Олексія Куленка.

"Раніше він служив у морській піхоті, в 35 бригаді. У 2021 році прийшов до нас в бригаду. Був прикладом і опорою для командира відділення", – підкреслив Станіслав.

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Український воїн загинув через кулю снайпера

За 2 доби на цій же позиції загинув і 24-річний Дем'ян Данилів зі Львівщини. Його вбив ворожий снайпер.

Кульові поранення прямо в голову і плече. 2 вистріли зразу. Одним вистрілом не може 2 кулі бути,

– резюмував військовослужбовець ЗСУ Олексій.

До 17 вересня ситуація трохи стабілізувалася. Бійці переконані, що окупантам наказали не відкривати вогню через вибори у Росії. Та повної тиші так і не настало. Армійці напоготові.

"Замість полігону вони навчаються по нас. Вони приходять вчитися, але у нас теж своя задача. Стояти, спостерігати. По команді працювати. Те, що приходять сюди, то це не значить, що ми заляжемо і будемо мовчати. Ми ж теж живі люди", – наголосив воїн Родіон.

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Загалом від початку вересня на фронті загинули п'ятеро захисників України. Близько трьох десятків зазнали поранень.