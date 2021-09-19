Обстрелы там не прекращаются ни ночью, ни днем. Бьют как из стрелкового оружия, так и из запрещенных минскими соглашениями калибров.

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Военнослужащий ВСУ Олег держит оборону в районе Бахмутской трассы, в нескольких десятках километров от родного дома. До войны он служил в одной из воинских частей Луганска.

Незадолго до начала боевых действий уволился. Однако, когда оккупанты захватили родной город, снова вернулся в армию. Иначе не мог.

Извинить – нет! Не смогу я извинить это!

– заявил он.

Позиции, где держит оборону подразделение Олега, с начала сентября 2021 года больше всего страдают от вражеских обстрелов.

Враг целит даже по тыловым позициям

Вокруг позиций защитников Прицепиловки все усеяно воронками. Враг не жалеет калибров. Целит даже по тыловым позициям, где бойцы не воюют, а отдыхают.

Во время одного из таких обстрелов погиб Валентин Чепурный. У армейца уже закончился контракт. Он собирался домой, но не успел.

Командир взвода дал команду в укрытие. Ребята начали выбегать. Второй снаряд пошел ниже. В "зеленку" упал. А третий сюда. Когда ребята первые проскочили, он упал здесь и все,

– рассказал военнослужащий Константин.

Несколько дней без потерь и снова с этого же участка фронта печальные известия. На этот раз на прицел оккупанты взяли передовые позиции защитников Прицепиловки.

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Как вспомнил украинский военный Станислав, примерно в 19:00 противник открыл огонь. В этот момент задело побратима. Осколок попал в голову 36-летнего Алексея Куленко.

"Раньше он служил в морской пехоте, в 35 бригаде. В 2021 году пришел к нам в бригаду. Был примером и опорой для командира отделения", – подчеркнул Станислав.

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Украинский воин погиб из-за пули снайпера

За 2 суток на этой же позиции погиб и 24-летний Демьян Данылив из Львовщины. Его убил вражеский снайпер.

Пулевые ранения прямо в голову и плечо. 2 выстрела сразу. Одним выстрелом не может 2 пули быть,

– резюмировал военнослужащий ВСУ Алексей.

К 17 сентября ситуация немного стабилизировалась. Бойцы убеждены, что оккупантам приказали не открывать огня из-за выборов в России. Но полной тишины так и не наступило. Армейцы наготове.

"Вместо полигона они учатся по нам. Они приходят учиться, но у нас тоже своя задача. Стоять, наблюдать. По команде работать. То, что приходят сюда, то это не значит, что мы заляжем и будем молчать. Мы ведь тоже живые люди", – подчеркнул воин Родион.

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Всего с начала сентября на фронте погибли пятеро защитников Украины. Около трех десятков получили ранения.