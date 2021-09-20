Росія провокує ЗСУ
Основна мета провокацій – демонстрація сили, безкарності та зухвалості. Про це Сергій Наєв заявив у інтерв'ю.
До теми Росія у будь-який момент може перейти до бойових дій на Півдні України, – Наєв
Зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування Операції Об'єднаних сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з нашого боку,
– наголосив генерал-лейтенант.
Він додав, що особливу увагу ворог приділяє викривленню реальної ситуації. Фейки поширюють у ЗМІ. У них окупанти звинувачують вище військово-політичне керівництва України у штучному загостренні ситуації на Донбасі.
Війна на Донбасі: останні новини
- Під час виборів до російської Держдуми окупанти на Сході України збільшили кількість обстрілів.
- За даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, тільки за 18 – 19 вересня в Донецькій та Луганській областях було понад 200 порушень. Одного нашого захисника поранили.
- Військові розповіли, що зараз найгарячіша точка на Донбасі – Бахмутська траса на Луганщині. Ворог стріляє практично безперестанку.
- Нещодавно там загинули 24-річний Дем'ян Данилів з Львівщини та 36-річний Олексій Куленко з Кіровоградської області.