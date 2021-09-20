Що стосується ведення вогню у відповідь, то це право у військовослужбовців ніхто не скасовував. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Наєв: Відповідь ворогу має бути адекватною

За його словами, з цією метою кожен військовий отримав роз'яснення щодо порядку дій у певних ситуаціях.

Відповідь надається за рішенням командира на місці. Без очікування дозволу зі штабу,

– підкреслив він.

Наєв також підкреслив, що відповідь ворогу має бути адекватною. Зокрема не повинна створювати загрози цивільному населенню й критичній інфраструктурі, незалежно від того, де вона розташована – на підконтрольній чи окупованій території.

Генерал-лейтенан відповів, чи є покарання за веденню вогню у відповідь. Наразі ніяких штрафів з боку страших командирів не накладається.

Наєв прокоментував загострення на Донбасі