Не газом единым: Москва хочет шантажировать мир еще и зерном

Украина и мир уже привыкли к постоянным манипуляциям со стороны Кремля. Несмотря на это, Москва продолжает придумывать новые инструменты для ведения экономических войн.

После аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россия сразу начала попадать под санкции Европы и США. В ответ Кремль принимает контрсанкции, чтобы запретить импорт в основном пищевых продуктов с Запада.

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Это фактически подтолкнуло российских сельскохозяйственных производителей наращивать мощности в отечественном агросекторе. Россия стала одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, обогнав США и Канаду.

Получится ли у России шантажировать зерном

Некоторые аналитики начали опасаться, не станет ли зерно новой нефтью в руках Кремля, поскольку российский экспорт обеспечивает примерно пятую часть общего спроса на пшеницу на планете.

Использовать данное оружие Россия хотела бы, но, вероятнее всего, не получится из-за природных климатических условий. Также из-за того, что у них очень часто случаются неурожаи. Алекс Лисситса президент "Украинского клуба аграрного бизнеса"

"В принципе, нам жаловаться нечего. Украина в 2021 году покажет рекордный урожай", – добавил Лисситса.

За все время независимости Украина показала рекордный урожай зерновых пшеницы, кукурузы и ячменя именно в 2021 году. Несмотря на жесткую борьбу на мировом экспортном рынке, Украина продолжает прокладывать свой путь в Евразию, Африку и Латинскую Америку.

Учитывая это, выбить Украину с позиции главной житницы Европы Россия не сможет, хотя и пытается наращивать мощности в экспорте сельскохозяйственной продукции, привычно используя манипуляции.

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В 2020 году у Путина решили уменьшить объем импорта зерна. Поскольку зерновой рынок и так гибок, то устанавливать свои правила игры на мировом рынке ей не очень удастся.

Если Россия выйдет из игры, это действительно приведет к резкому скачку цен на зерно. Однако 1–2 года – и экономика обретет новые балансы. Ничего трагического не произойдет, но большая цена – вопрос для самой России,

– заметил аналитик зерновых рынков компании "ПроАгро" Ярослав Левицкий.

Она может сократить импорт не для того, чтобы регулировать поставки на мировой рынок, а просто чтобы стабилизировать свои внутренние цены. Конечно, если какая-то страна говорит, что ограничит импорт зерна – это сразу приводит к колебанию цен.

Логистика – слабое место

Одно из главных слабых мест российских экспортеров – это логистика, которая не дает наращивать мощности российскому экспорту. У Украины похожая проблема.

Из года в год она напоминает скорее пожары на экспортных рынках, чем наращивание мощностей. Если мы хотим обыграть Россию и не дать опередить себя – нужно наращивать и укреплять логистическую систему.

Как бы это банально ни звучало – это зависит от политической воли на всех уровнях, которые там начинали делать. Диверсификация этих путей на водный транспорт, реформа самой Укрзализныци,

– сказала президент Украинской агропродовольственной платформы Ольга Трофимцева.

Мы должны сконцентрироваться на инвестициях в водный и автотранспорт, поскольку имеем наработки в этой сфере. Уже сегодня нужно реформировать стратегическую систему логистики и вкладывать в нее мощные инвестиции.

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Нужно организовывать фермерские объединения на всеукраинском уровне, где была бы налажена коллективная система экспорта зерна, что означает увеличение прибыли и развитие экономики Украины.

Если мы хотим вырваться далеко вперед в гонке мировых экспортеров, учитывая, что наше государство имеет на это реальный шанс, нужно обращать внимание и учитывать экспортные мощности враждебного нам соседа России.