Після анексії Криму та окупації Донбасу – Росія одразу почала потрапляти під санкції Європи й США. У відповідь Кремль приймає контрсанкції, щоб заборонити імпорт здебільшого харчових продуктів із Заходу.

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Це фактично підштовхнуло російських сільськогосподарських виробників нарощувати потужності у вітчизняному агросекторі. Росія стала одним з найбільших експортерів пшениці в світі, обігнавши США і Канаду.

Чи вийде Росії шантажувати зерном

Деякі аналітики почали побоюватись, чи не стане зерно новою нафтою в руках Кремля, оскільки російський експорт забезпечує приблизно п'яту частину загального попиту на пшеницю на планеті.

Використовувати дану зброю Росія хотіла б, але, найімовірніше, не вийде через природні кліматичні умови. Також через те, що в них дуже часто трапляються неврожаї. Алекс Ліссітса президент "Українського клубу аграрного бізнесу"

"В принципі, нам скаржитися нічого. Україна у 2021 році покаже рекордний врожай", – додав Ліссітса.

За весь час незалежності Україна показала рекордний врожай зернових пшениці, кукурудзи і ячменю саме у 2021 році. Попри жорстку боротьбу на світовому експортному ринку, Україна продовжує прокладати свій шлях в Євразію, Африку і Латинську Америку.

Враховуючи це, вибити Україну з позиції головної житниці Європи Росія не зможе, хоча й намагається нарощувати потужності в експорті сільськогосподарської продукції, звично використовуючи маніпуляції.

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У 2020 році у Путіна вирішили зменшити обсяг імпорту зерна. Оскільки зерновий ринок і так гнучкий, то встановлювати свої правила гри на світовому ринку їй не дуже вдасться.

Якщо Росія вийде з гри, це дійсно призведе до різкого стрибка цін на зерно. Однак 1 – 2 роки – і економіка знайде нові баланси. Нічого трагічного від цього не відбудеться, але велика ціна – питання для самої Росії,

– зауважив аналітик зернових ринків компанії "ПроАгро" Ярослав Левицький.

Вона може скоротити імпорт не для того, щоб регулювати постачання на світовий ринок, а просто щоб стабілізувати свої внутрішні ціни. Звісно, якщо якась країна говорить, що обмежить імпорт зерна – це одразу призводить до коливання цін.

Логістика – слабке місце

Одне з головних слабких місць російських експортерів – це логістика, яка не дає нарощувати потужності російському експорту. В Україні подібна проблема.

З року в рік вона нагадує скоріше пожежі на експортних ринках, ніж нарощення потужностей. Якщо ми хочемо обіграти Росію і не дати випередити себе – потрібно нарощувати і укріплювати логістичну систему.

Як би це банально не звучало – це залежить від політичної волі на всіх рівнях, які там починали робити. Диверсифікація цих шляхів на водний транспорт, реформа самої Укрзалізниці,

– сказала президентка Української агропродовольчої платформи Ольга Трофімцева.

Ми маємо сконцентруватись на інвестиціях у водний і автотранспорт, оскільки маємо напрацювання у цій сфері. Вже сьогодні потрібно реформувати стратегічну систему логістики і вкладати у неї потужні інвестиції.

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Потрібно організовувати фермерські об'єднання на всеукраїнському рівні, де була б налагоджена колективна система експорту зерна, що означає збільшення прибутків та розвиток економіки України.

Якщо ми хочемо вирватись далеко вперед у гонитві світових експортерів, враховуючи, що наша держава має на це реальний шанс – потрібно звертати увагу та враховувати експортні потужності ворожого нам сусіда Росії.