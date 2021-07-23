Никогда не говорим "последний выезд" и не вытираем каски, – интересное интервью со спасателем

Профессия спасателя – это постоянный риск и ответственность. Во время каждого вызова служащие рискуют своей жизнью. Спасатели верят в приметы, поэтому, например, никогда не вытирают каски.

Об этом в утреннем шоу 24 канала рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части в Киеве Андрей Гегеха. Он отметил, что коллеги никогда не прощаются после дежурства.

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"Мы никогда не говорим "последний выезд". Говорим "крайний", чтобы последнего не было. Мы не вытираем каски и проблесковые маячки на машинах, ведь это примета к тому, что обязательно будет какой-то пожар", – отметил он.

Гегеха: Был случай, когда спасали своих коллег

Спасатель рассказал, что есть 1 выезд, который он запомнит навсегда.

Был большой пожар, на котором мы спасли своих коллег. Такое вспоминается сразу,

– заверил Гегеха.

Дело в том, что служащие потеряли ориентацию в задымленном помещении. "Мы были под рукой и вовремя смогли им помочь", – добавил Гегеха.

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Гегеха: Основная часть вызовов – ложные

Спасатель отметил, что есть очень много курьезных инцидентов. В то же время основная часть вызовов на сегодня – ложные.

Таких историй много. Часто это связано с нетрезвыми людьми – открыть дверь или сходить в магазин. Для них это баловство, а для нас – трата времени,

– сказал Гегеха.

Люди вызывают спасателей, когда слышат запах горения. Однако часто это просто из-за того, что сгорела еда или подгорела пепельница. "В любом случае, лучше лишний раз мы придем, чем люди это пропустят, никто не увидит и это превратится в беду", – подытожил Гегеха.

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