Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он также отметил, что PzH-2000, несмотря на то, что она была разработана еще в конце 80-х, а в конце 90-х встала на вооружение Бундесвера, ее можно назвать довольно революционной.

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Эта гаубица на сто процентов является цифровой, а также имеет технологию зарядки, позволяющую работать в постоянном темпе 8 выстрелов в минуту, а ее рекорд – более 12 залпов в минуту,

– объясняет Олег Катков.

"Именно этой САУ принадлежит абсолютная дальность выстрела, калибром в 155 миллиметров – 64 километра. Такого показателя достигли в Африке, на полигоне ЮАР", – говорит военный эксперт.

Это рекорд побили только американцы, но они использовали гораздо более длинный ствол.

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Технические характеристики PzH-2000

Броня PzH 2000 защищает от стрелкового оружия, артиллерийских осколков и кассетных боеприпасов. У экипажа САУ есть все необходимые для защиты или даже атаки орудия:

лазерные дальномеры,

ночные прицелы,

тепловизоры и пулемет.

Но самый большой плюс этого оружия – его технологичность. Пушка может координировать свои действия с батареей и при этом работать быстро. Всего за три минуты батарея из походного положения переходит в боевое, и так же быстро собирается.

Без дозарядки одна пушка может перевозить 60 снарядов, 2 тысячи патронов к пулемету и разнообразные гранаты. Даже одна такая PzH 2000 – это солидное оружие. А батарея – это уже сокрушительная угроза для российских оккупантов.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео