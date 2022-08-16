Про це у стрімі 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. Він також зазначив, що PzH-2000, попри те, що вона була розроблена ще наприкінці 80-х, а у кінці 90-х встала на озброєння Бундесверу, її також можна назвати доволі революційною.

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Ця гаубиця на сто відсотків є цифровою, а також вона має технологію заряджання, що дозволяє працювати у постійному темпі 8 пострілів на хвилину, а її рекорд – понад 12 залпів за хвилину,

– пояснює Олег Катков.

"Саме цій САУ належить абсолютна дальність пострілу, калібром у 155 міліметрів – 64 кілометри. Такого показника досягли в Африці, на полігоні ПАР", – каже військовий експерт.

Це рекорд побили лише американці, але вони використовували значно довший ствол.

Як працює німецька PzH-2000 на фронті: дивіться відео

Технічні характеристики PzH-2000

Броня PzH 2000 захищає від стрілецької зброї, артилерійських осколків та касетних боєприпасів. Екіпаж САУ має всі необхідні для захисту чи навіть атаки знаряддя:

лазерні далекоміри,

нічні приціли,

тепловізори і кулемет.

Та найбільший плюс цієї зброї – її технологічність. Гармата може координувати свої дії з батареєю і при цьому працювати швидко. Всього за три хвилини батарея з похідного положення переходить в бойове, і так само швидко збирається.

Без дозарядки одна гармата може перевозити 60 снарядів, 2 тисячі набоїв до кулемета і різноманітні гранати. Навіть одна така PzH 2000 – це солідна зброя. А батарея – це вже нищівна загроза для російських окупантів.

Повний стрім із Олегом Катковим: дивіться відео