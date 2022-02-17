Не хочу быть тем, кто отправит людей умирать – Резников о разговоре с министром Беларуси

Алексей Резников 14 февраля побеседовал с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Он объяснил, что если речь идет о возможной угрозе для украинцев – фамилии не важны.

По словам Министра обороны Украины, ему было важно обсудить заявления партнеров о возможном наступлении с территории Беларуси. Эти переговоры провели, чтобы снизить градус напряжения.

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Резников вспомнил слова министра обороны Израиля Бени Ганца о том, что командир, отправляющий солдат умирать в бою, должен сделать все, чтобы избежать этого боя.

Я тоже не хочу быть человеком, который легко отправит людей умирать. Сделаю все, чтобы боя избежать, конечно, не потеряв чести и достоинства страны, ни в коем случае не отступив,

– заявил Резников.

Он подчеркнул, что и дальше будет разговаривать с людьми, управляющими армией Беларуси.

"Да, мы официально не признаем результаты президентских выборов в их стране. Но мы не отрицаем существование республики, белорусского народа и их армии, которая проводит учения", – добавил министр.

Резников считает, что градус напряжения снизился

Белорусский министр заверил, что рисков и угроз для Украины с территории Беларуси нет.

Разговор министров должен был длиться 30 минут, однако говорили они час. Резников называл конкретные населенные пункты и виды тяжелого вооружения, расположенные Беларусью вблизи Украины.

"Министр подтвердил эти данные, сказав, что там будут проходить учения, стрельбы, которые не направлены против Украины, это их оборонная доктрина", – сказал Резников.

Учения России на Беларуси: коротко

Россия стянула в Беларусь свои войска якобы для проведения совместных учений "Союзная решительность".

Украина насторожилась, ведь все происходит вблизи нашей границы. В США называли эти учения угрожающими.

Учения должны проходить до 20 февраля. Минск заверил, что ни один российский военный не останется в стране после учений.

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