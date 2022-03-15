Не хочу размышлять о реакции, – Столтенберг о вероятности использования Россией химоружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно вероятного использования Россией химического оружия в войне против Украины. Он заявил, что в Альянсе наблюдают за оккупантами и видят, когда они хотят инсценировать и использовать поводы для использования химического оружия.

Если Россия использует химическое оружие, то заплатят высокую цену

Генсек НАТО отметил, что Россия пытается создать различные операции под так называемым "чужим флагом" для того, чтобы найти предлога для применения силы.

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Столтенберг рассказал, что Альянс видит, как Россия обвиняет Украину и союзников НАТО, "что якобы мы изготавливаем химическое оружие".

Он назвал это грубой глыбой, которая по словам генсека Альянса, усиливает обеспокоенность НАТО относительно нападения России с применением химического оружия.

Президент США и все остальные союзники четко заявили, что если они будут использовать химическое оружие, то они заплатят высокую цену,

– сказал Столтенберг.

После этого он добавил, что "не хочет сейчас размышлять относительно военной реакции".

Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник Минздрава

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