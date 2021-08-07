По словам очевидцев, экипаж Easyjet слишком остро отреагировал, когда двое мужчин "фыркнули" после просьбы обуться. Причина такого поведения бортпроводников – пассажиры сидели в ряду у аварийного выхода.

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В самолет вошли вооруженные офицеры

Далее стюардесса связалась с полицией и сообщила, что на борту находятся двое "непослушных пассажиров". В итоге в самолет вошли 4 вооруженных офицера. Силовики конфисковали паспорта "нарушителей" и выгрузили их багаж.

Правда, другие пассажиры начали массово протестовать. На видео, которое обнародовали в сети, можно заметить, как они говорят мужчинам "сесть" и "не выходить". Также очевидцы начали объяснять экипажу, что эти двое мужчин ранее были "очень вежливыми".

Пояснение членов экипажа

По словам одного из представителей бортовой команды, они должны следить за тем, чтобы все пассажиры соблюдали требования безопасности. Также должны всегда контролировать, придерживаются ли этих требований все на борту.

Особенно это касается пассажиров, которые сидят в рядах у аварийных выходов,

– заметил один из членов экипажа.

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