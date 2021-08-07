За словами очевидців, екіпаж Easyjet занадто гостро відреагував, коли двоє чоловіків "фиркнули" після прохання взутися. Причина такої поведінки бортпровідників – пасажири сиділи в ряду біля аварійного виходу.

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У літак увійшли озброєні офіцери

Далі стюардеса зв'язалася з поліцією та повідомила, що на борту перебувають двоє "неслухняних пасажири". У підсумку в літак увійшли 4 озброєні офіцери. Силовики конфіскували паспорти "порушників" і вивантажили їхній багаж.

Щоправда, інші пасажири почали масово протестувати. На відео, яке оприлюднили в мережі, можна помітити, як вони кажуть чоловікам "сісти" та "не виходити". Також очевидці почали пояснювати екіпажу, що ці двоє чоловіків раніше були "дуже ввічливими".

Пояснення членів екіпажу

За словами одного з представників бортової команди, вони повинні стежити за тим, щоб усі пасажири дотримувалися вимог безпеки. Також повинні завжди контролювати, чи дотримуються цих вимог всі на борту.

Особливо це стосується пасажирів, які сидять у рядах біля аварійних виходів,

– зауважив один із членів екіпажу.

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