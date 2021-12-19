"Не хотим новой холодной войны": Минобороны Франции выступает за диалог с Россией

Запад хочет вести диалог с Россией, чтобы не вернуться ко временам холодной войны. В Минобороны Франции объяснили, почему нет военной риторики к Кремлю на фоне предполагаемого наступления на Украину.

Как утверждает министр обороны страны Флоранс Парли, ответ Запада на возможную агрессию России – это ужесточение санкций и политическая изоляция Москвы. Таким образом, России пытаются объяснить масштабы последствий, если она решит пойти дальше.

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Диалог с Россией и стратегические последствия

Наша цель, разделенная с нашими европейскими и американскими партнерами, состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий. Но мы не хотим возвращения к холодной войне,

– сказала Парли.

Глава французского оборонного ведомства заверила, что западные союзники хотят поддерживать диалог с Россией с "масштабными и стратегическими последствиями".

Реакция Франции на угрозу для Украины

На фоне российской угрозы для Украины министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе четко обозначили свою позицию относительно агрессии России. Они едины во мнении, что Кремль столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что США и Европа должны гарантировать безопасность Украины. Он поблагодарил главу Белого дома за координацию усилий с европейскими партнерами. Речь идет о разговорах до и после переговоров Байдена с Путиным.

15 декабря Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли в Брюсселе. Шольц, Макрон и Зеленский призвали Россию возобновить конструктивную работу в рамках нормандского формата. Также политики договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе.

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