Не хотим получить "Минск-3", – Подоляк о новых гарантиях безопасности для Украины

Вместе с активными боевыми действиями ведутся переговоры между Украиной и Россией. Враг не собирается прекращать войну и пытается выиграть время, а наша группа борется за мощные гарантии безопасности от мирового сообщества.

Украина ведет переговоры со многими государствами, которые смогут обеспечить нам безопасность от потенциального будущего нападения России. Наша сторона не собирается замораживать конфликт и требует жестких гарантий своей суверенности. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Новые гарантии безопасности

По словам Подоляка, все версии будущего документа находятся в работе, поэтому очень трудно сказать, какими именно будут конечные положения.

Принципиальная позиция Украины – мы не хотим получить "Минск-3". Мы хотим получить такие гарантии, чтобы в случае повторной эскалации рядом с Украиной будут стоять другие страны.

– заявил Подоляк.

Также Украина сейчас ведет активную работу на уровне советников с государствами, которые публично согласились стать гарантами нашей безопасности. Речь идет о разных обязательствах: закрытом небе, оружии, финансах. Какие обязательства возьмет на себя каждый из гарантов станет известно позже.

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