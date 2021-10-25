"Не хотим умереть": ситуация с COVID-19 в желтой зоне Кировоградщины ухудшается

Кировоградщина продолжает находиться в желтой зоне карантина. Область вплотную не приблизилась к показателям, которые потенциально могут перенести ее в оранжевую.

Однако цвет карантинной зоны не должен вводить людей в заблуждение. Ведь эпидемиологическая ситуация в регионе стремительно ухудшается.

Обратите внимание 6 красных и 4 желтых: Минздрав обновил карантинную карту

Количество больных ежедневно увеличивается. Еще неделю назад на Кировоградщине суточный прирост больных составлял примерно 50 человек. Сейчас ежедневно фиксируют от 150 больных.

Центральная городская больница – одна из двух основных госпитальных баз, где лечат больных COVID-19. Ежедневно туда на каретах скорой помощи доставляют по 10 – 15 новых пациентов.

Больница заполнена на треть

Всего больница рассчитана на 240 койкомест. Сейчас медучреждение заполнено на треть мест. Если темп заболевания будет увеличиваться, то уже через 3 – 4 недели больница может быть заполнена полностью.

Большое количество больных в нынешней волне коронавируса – это дети. В предыдущей волне в целом COVID-19 заболели 36 детей, в то же время уже с лета врачи успели пролечить 15 детей. Многие из них попадут в реанимацию.

Почему Кировоградщина до сих пор в желтой зоне

95% госпитализированных в больницах не вакцинированы.

По словам эпидемиологов, Кировоградщина до сих пор находится в желтой зоне из-за нескольких причин:

Кропивницкий, сравнивая с городами-мегаполисами, не такой густонаселенный, поэтому контактов между людьми меньше;

в области организуют малое количество мероприятий;

люди, в частности в общественном транспорте, соблюдают правила карантина.

Не хотим умереть. Хотим еще пожить, дождаться правнуков. Чтобы закончилась эта эпидемия, нужно всем провакцинироваться,

– поделилась жительница Кропивницкого Надежда.

Сейчас в Кропивницком открыты 6 кабинетов прививки при поликлиниках. Также работают 3 центра массовой вакцинации:

в медицинском университете;

в Центральном городском совете;

в одном из гипермаркетов.

Сейчас только 4 региона остаются в желтой зоне: Винниччина, Закарпатье, Полтавщина и Кировоградщина.

Какова ситуация с COVID-19 на Кировоградщине: смотрите видео