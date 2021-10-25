Проте колір карантинної зони не повинен вводити людей в оману. Адже епідеміологічна ситуація в регіоні стрімко погіршується.
Зверніть увагу 6 червоних і лише 4 жовтих: МОЗ оновило карантинну карту
Кількість хворих щодня збільшується. Ще тиждень тому на Кіровоградщині добовий приріст хворих становив приблизно 50 людей. Наразі щодня фіксують від 150 хворих.
Центральна міська лікарня – одна із двох головних госпітальних баз, де лікують хворих на COVID-19. Щодня туди на каретах швидкої допомоги доправляють по 10 – 15 нових пацієнтів.
Лікарня заповнена на третину
Загалом лікарня розрахована на 240 ліжкомісць. Наразі медзаклад заповнений на третину місць. Якщо темп захворювання збільшуватиметься, то вже через 3 – 4 тижні лікарня може бути заповнена вщент.
Велика кількість хворих у нинішній хвилі коронавірусу – це діти. У попередній хвилі загалом на COVID-19 захворіли 36 дітей, водночас вже з літа лікарі встигли пролікувати 15 дітей. Багато з них потраплять у реанімацію.
Чому Кіровоградщина досі у жовтій зоні
За словами епідеміологів, Кіровоградщина досі перебуває у жовтій зоні через кілька причин:
- Кропивницький, порівнюючи із містами-мегаполісами, не такий густонаселений, тому контакт між людьми менший;
- в області організовують малу кількість заходів;
- люди, зокрема у громадському транспорті, дотримуються правил карантину.
Не хочемо померти. Хочемо ще пожити, дочекатися правнуків. Щоб закінчилась ця епідемія, потрібно всім провакцинуватися,
– поділилася жителька Кропивницького Надія.
Наразі у Кропивницькому є відкритими 6 кабінетів щеплення при поліклініках. Також працюють 3 центри масової вакцинації:
- у медичному університеті;
- в центральній міській раді;
- в одному із гіпермаркетів.
Яка ситуація з COVID-19 на Кіровоградщині: дивіться відео