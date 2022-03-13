"Не хотят, чтобы украинцы были в безопасности": враг блокирует эвакуацию из Луганщины

Украинская сторона согласовала с российскими захватчиками гуманитарные коридоры на 13 марта. Один из них должен был заработать в Луганской области, но этому помешали оккупанты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его данным, автобусы не могут выехать, из-за обстрелов врага.

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Он рассказал, что по состоянию на 10:00 оккупанты совершают массированные обстрелы:

Кременной,

Рубежного,

Северодонецка,

также громко в Попасной и Горском.

Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности! Находитесь в укрытии! Берегите себя,

– призвал Гайдай.

Отметим, что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала зеленый коридор в Луганской области 13 марта. Из города Кременная в город Лиман Луганской области. Автобусы должны были ехать из Бахмута.

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