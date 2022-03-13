Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його даними, автобуси не можуть виїхати, через обстріли ворога.

Важливо На 13 березня оголосили 14 гуманітарних коридорів: напрямки

Він розповів, що станом на 10:00 окупанти здійснюють масовані обстріли:

Кремінної,

Рубіжного,

Сєвєродонецька,

також гучно в Попасній та Гірському.

Російські звірі не хочуть, аби українці були в безпеці! Перебувайте в укриті! Бережіть себе,

– закликав Гайдай.

Зазначимо, що віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук анонсувала зелений коридор на Луганщині 13 березня. З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси мали їхати з Бахмута.