Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його даними, автобуси не можуть виїхати, через обстріли ворога.
Важливо На 13 березня оголосили 14 гуманітарних коридорів: напрямки
Він розповів, що станом на 10:00 окупанти здійснюють масовані обстріли:
- Кремінної,
- Рубіжного,
- Сєвєродонецька,
- також гучно в Попасній та Гірському.
Російські звірі не хочуть, аби українці були в безпеці! Перебувайте в укриті! Бережіть себе,
– закликав Гайдай.
Зазначимо, що віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук анонсувала зелений коридор на Луганщині 13 березня. З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси мали їхати з Бахмута.
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