Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает такие действия Москвы вполне осознанным: в Кремле не хотят мира.

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Россия хочет скрыть реальную ситуацию

И (Россия – 24 канал) не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном – скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее,

– заметил Резников.

Чиновник подчеркнул: ликвидация миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке границы России и Украины приведет к тому что на Донбассе будут поставлять оружие. А это фактически – эскалация.

Текущий мандат миссии завершается 30 сентября

Отметим, что 2 сентября Россия заявила, что не будет продлевать мандат миссии ОБСЕ. Речь идет о пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" на оккупированной территории. Текущий мандат завершится 30 сентября.

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В МИД Украины говорят, что таким образом, Россия саботирует минские договоренности. Ведь согласно им, ОБСЕ должна постоянно мониторить границу между Россией и Украиной.

Важно! КПП "Гуково" и "Донецк" расположены напротив украинских "Изварино" и "Червонопартизанская". Здесь миссия ОБСЕ работала еще с июля 2014 года.