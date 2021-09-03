Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає такі дії Москви цілком усвідомленим: у Кремлі не хочуть миру.
До теми Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
Росія хоче приховати реальну ситуацію
І (Росія – 24 канал) не хоче мати зайві очі "на землі", які фіксують порушення домовленостей і злочини. Це свідчить лише про одне - приховувати реальну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей стає все складніше,
– зауважив Резніков.
Урядовець наголосив: ліквідація місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці кордону Росії та України призведе до того що на Донбасі постачатимуть зброю. А це фактично – ескалація.
Поточний мандат місії завершується 30 вересня
Зазначимо, що 2 вересня Росія заявила, що не продовжуватиме мандат місії ОБСЄ. Мовиться про пункти пропуску "Донецьк" та "Гуково" на окупованій території. Поточний мандат завершиться 30 вересня.
Актуально "Винні" Україна і "західні покровителі": Росія пояснила відмову від місії ОБСЄ
У МЗС України кажуть, що таким чином, Росія саботує мінські домовленості. Адже згідно з ними, ОБСЄ має постійно моніторити кордон між Росією та Україною.