Не хотят повторить судьбу Беседы: российские генералы говорят не всю правду Путину

Российский диктатор Путин считает, что Россия побеждает в войне против Украины. Однако существует высокая вероятность, что российские генералы продолжают дезинформировать президента России, опасаясь чистки.

Российские генералы обещают победу до 9 мая

Аналитическая группа Conflict Intelligence Team заявляет о проблемах в докладах российских генералов. В частности, они боятся повторить судьбу попавшего под чистку Путина генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы.

Кстати В России не осталось ни одной бригады морской пехоты, которая не понесла бы потери в Украине, – CIT

Поэтому, как говорится в сообщении CIT, генералы докладывают о временном уходе с киевского и черниговского направлений, "чтобы сконцентрировать все силы на Донбассе для скорой победы к 9 мая".

В России занижают потери

Аналитическая группа пишет, что в докладах генералы, вероятно, занижают количество потерь.

Последние цифры, которые мы слышали от Минобороны России, составили 1351 погибший. При этом днем 18 апреля Минобороны России заявило о публикации поименного списка с более 30 000 безвозвратных потерь в Украине.

– говорится в сообщении CIT.

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне с Украиной составляют более 20 тысяч военных.

В CIT заявили, что в России создают картину, что их потери в войне намного меньше, чем у Украины.

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