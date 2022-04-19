Російські генерали обіцяють перемогу до 9 травня

Аналітична група Conflict Intelligence Team заявляє про проблеми у доповідях російських генералів. Зокрема, вони бояться повторити долю генерал-полковника ФСБ Сергія Бєсєди, який потрапив під чистку Путіна.

До речі У Росії не залишилося жодної бригади морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні, – CIT

Через це, як йдеться у повідомленні CIT, генерали доповідають про тимчасовий вихід з київського та чернігівського напрямів, "щоб сконцентрувати всі сили на Донбасі для швидкої перемоги до 9 травня".

У Росії занижують втрати

Аналітична група пише, що у доповідях генерали, ймовірно, занижують кількість втрат.

Останні цифри, які ми чули від Міноборони Росії, становили 1 351 загиблий. При цьому вдень 18 квітня Міноборони Росії заявило про публікацію поіменного списку більш ніж 30 000 безповоротних втрат в України,

– йдеться у повідомленні CIT.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні з Україною складають понад 20 тисяч військових.

У CIT заявили, що в Росії створюють картину, що їх втрати у війні набагато менші, ніж в України.

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