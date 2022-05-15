Не хотят признавать, что в тупике, – Зеленский объяснил, чего ждать от России

Русские, несмотря на проигрышное положение, продолжают войну против Украины. Весь мир видит бездну, в которую падает Россия, но враг не хочет останавливать свое падение.

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу. Среди прочего он рассказал, каких еще происков нам следует ожидать от российских оккупантов, которые не способны реально оценить свое положение.

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Россияне в тупике