Не хотят становиться министрами, – Арахамия признался, что в "Слуге народа" кадровый голод

В "Слуге народа" наступил настоящий кадровый голод. Все члены политсилы, которые имеют возможность занять кресло министра, просто отказываются от предложения.

Об этом в Верховной Раде журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что переговоры с потенциальными кандидатами продолжаются уже 1,5-месяца.

К теме Рада может рассмотреть отставки в правительстве уже в конце сентября, – Арахамия

Несмотря на постоянные разговоры, нардепы так и не соглашаются.

Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом,

– заметил он.

Люди якобы не хотят становиться министрами из-за того, что сейчас у них хорошая репутация. Они считают, что как только займут должность главы – сразу станут "плохими" для других.

Кадровые изменения в Кабмине: коротко