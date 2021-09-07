Не хотят становиться министрами, – Арахамия признался, что в "Слуге народа" кадровый голод
Источник:24 канал
В "Слуге народа" наступил настоящий кадровый голод. Все члены политсилы, которые имеют возможность занять кресло министра, просто отказываются от предложения.
Об этом в Верховной Раде журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что переговоры с потенциальными кандидатами продолжаются уже 1,5-месяца.
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Несмотря на постоянные разговоры, нардепы так и не соглашаются.
Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом,
– заметил он.
Люди якобы не хотят становиться министрами из-за того, что сейчас у них хорошая репутация. Они считают, что как только займут должность главы – сразу станут "плохими" для других.
Кадровые изменения в Кабмине: коротко
- Об отставках в правительстве говорят уже несколько месяцев.
- Были слухи, в частности, об увольнении министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марины Лазебной.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что отставки действительно возможны. Однако ничего конкретного не сказала.